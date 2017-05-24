لبنان : خطة معروضة على دوائر الطاقة لإعادة تغذية بيروت بالكهرباء من سوريا

قالت مصادر إعلامية لبنانية، إن سوريا بصدد إعادة تحويل الكهرباء إلى بيروت، ضمن خطة معروضة على “دوائر الطاقة اللبنانية”.

وقال موقع “lebanon debate”، إن الاقتراح ينص على جر نحو 300 ميغا واط بشكل يومي إلى بيروت، لسد حاجة الأخيرة من الكهرباء، على أن يجري نقلها وفق الأطر التي كانت معتمدة سابقاً، أي الكابلات الكهربائية التي تربط بين البلدين.

وفيما لم يعلم حجم التكلفة المادّية للاقتراح، نقل الموقع عن مصادر وصفها بالعليمة، أنَّ التكلفة “رمزيّة”.

وتقدر خسارة سوريا، بما يقارب الـ 75% من قدرتها الإنتاجيّة الكهربائيّة، حيث تدنت قدرتها الانتاجية من 12000 ميغاواط يوميّاً، إلى حوالي 2500 ميغاواط، الأمر الذي أدى انقطاع التيار الكهربائي عن المدن السورية لفترات طويلة ضمن أوقات “التقنين”.

عكس السير