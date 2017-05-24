” مايكروسوفت ” تطلق الجيل الخامس من حواسب ” سيرفس برو “

أعلنت شركة #مايكروسوفت، عن الإصدار القادم من سلسلة حواسبها الهجينة من فئة “2 في 1″، “سيرفس برو” (Surface Pro)، والذي يحافظ على تصميم الإصدار السابق مع تحسينات على المواصفات الداخلية.

وكان يُنتظر أن تُطلق عملاقة البرمجيات والعتاد الأمريكية على الحاسب الجديد اسم “سيرفس برو 5” ليكون خلفاً “لسيرفس برو 4″، الذي أعلنت عنه إلى جانب حاسبها المحمول “سيرفس بوك” في شهر أكتوبر (تشرين أول) 2015، ولكن يبدو أن الشركة تخلت عن الترقيم.

وقالت مايكروسوفت في منشور على مدونتها: “يوفر سيرفس برو الجديد ما يصل إلى 13.5 ساعة من عمر البطارية أي أطول بنسبة 50% مقارنة بسيرفس برو 4، و 35% مقارنة بآيباد برو (من آبل). ثم إنه أسرع بنحو 2.5 مرة مقارنة بسيرفس برو 3”.

وكانت الشركة، التي تتخذ من مدينة سياتل بولاية واشنطن مقراً لها، قد بدأت منذ سنوات التركيز على أن يكون لها حضور قوي في سوق عتاد الحواسب الشخصية، بعد سنوات طويلة من الهيمنة على سوق أنظمة تشغيل هذه الأجهزة من خلال نظام التشغيل ويندوز، لتدخل في ذلك مع منافسة مباشرة من مواطنتها آبل.

ويبدو أن مايكروسوفت قد نجحت في ذلك، فبعد إطلاق بضعة إصدارات من حواسب سيرفس برو الهجينة، دخلت سوق الحواسب الشخصية من فئة “2 في 1” من خلال سلسلة سيرفس بوك التي يمكن استخدامها كحواسب محمولة ولوحية بفضل الشاشة القابلة للفصل، ثم أطلقت في العام الماضي أول حاسب مكتبي من إنتاجها، “سيرفس استديو”، وفي وقت سابق من الشهر الجاري أطلقت حاسبها المحمول سيرفس لابتوب.

وقالت مايكروسوفت عن الحاسب الجديد إنه “استديو إبداعي محمول” مع شاشة تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة وبتقنية “بكسل سنس” (PixelSense)، وهو يدعم أداة التحكم “سيرفس دايل” (Surface Dial) والقلم الإلكتروني الجديد “سيرفس بن” (Surface Pen).

وبحسب الشركة، فإن الجيل الجديد من قلمها الإلكتروني “سيرفس بن” يعد الأسرع على الإطلاق إذ يقدم مستوى حساسية للضغط يصل إلى 4096، وهو يأتي مع مزايا رسم جديدة في حزمتها المكتبية: وورد وإكسل وبوربوينت.

وأضافت مايكروسوفت أن هذه القدرات سوف تبدأ الوصول إلى مشتركي حزمة “أوفيس 365” في شهر يونيو (حزيران) المقبل، على أن تُطلق مزايا أخرى في المستقبل، بما في ذلك تطبيق “مايكروسوفت وايت بورد” (Microsoft Whiteboard).

وفيما يتعلق بالمواصفات الداخلية، تأتي شاشة الجهاز بدقة 2736×1824 بكسلاً، وهو يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 أو 8 أو 16 غيغابايت، بالإضافة إلى 128 أو 256 أو 512 أو 1024 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية (SSD).

ويأتي الجهاز في ثلاثة طُرز فيما يتعلق بالمعالج، والتي تأتي جميعها مع الإصدار السابع الأحدث من معالجات إنتل كور، الأول “كور إم3” (Core m3)، والثاني “كور آي5” (Core i5)، والثالث “كور آي7” (Core i7) وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، ويمتاز الطرازان الأولان بأنهما يأتيان بدون مراوح تبريد، أما الطراز الثالث فهو يأتي مع مروحة تبريد.

ويعمل “سيرفس برو”، الذي يأتي بسماكة 8.5 ميلليمترات ويزن حتى 784 غراماً، بنظام ويندوز 10 برو. ويقدم عدة منافذ، بما في ذلك منفذ (USB 3.0)، ومنفذ لقراءة بطاقات الذاكرة من نوع (microSDXC)، ومنفذ لسماعات الأذن، ومنفذ (Mini DisplayPort).

ويملك الجهاز، الذي سوف يتوفر بـ4 ألوان، كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسلات، وأخرى خلفية بدقة 8 ميغابكسلات، يمكنهما التصوير بدقة 1080p، كما يملك مكبر صوت استريو باستطاعة 1.6 واط يدعم تقنية (Dolby Audio Premium).

وبسعر يبدأ من 799 دولاراً أمريكياً، ذكرت الشركة أن “سيرفس برو” الجديد سوف يُطرح اعتباراً من يوم 15 يونيو (حزيران) المقبل في 25 سوقاً. وفي وقت لاحق اليوم، سوف يُفتح باب الطلب المسبق على الجهاز وكذلك الغطاء الجديد (Signature Type Cover) عبر (Microsoft Store) و (Microsoft.com) و (BestBuy.com) في أسواق مختارة. وفي الأسابيع القادمة سوف يتوفر القلم الإلكتروني الجديد “سيرفس بن”.

وإلى جانب الإعلان عن “سيرفس برو” الجديد، أعلنت مايكروسوفت أن حاسبها المكتبي “سيرفس استديو” سوف يأتي إلى 12 سوقاً جديداً.

يُشار إلى أن الإعلان عن “سيرفس برو” الجديد جرى خلال حدث خاص أقامته مايكروسوفت في الصين، أعلنت فيه أيضاً عن نسخة خاصة بالحكومة الصينية من نظام ويندوز 10 أطلقت عليها اسم (Windows 10 China Goverment Edition)، وستكون شركة لينوفو أول من يطلق حواسب شخصية تعمل بهذه النسخة.

كما أعلنت مايكروسوفت خلال حدثها عن إطلاق نظارة الواقع المعزز خاصتها “هولولنز” (HoloLens) في الصين، وكشفت أنها تعتزم إطلاق منصة الألعاب القادمة “مشروع العقرب” (Project Scorpio) في الصين في وقت لاحق من العام الحالي.

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