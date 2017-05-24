مدرب الأهلي السعودي يتحسر على غياب السومة

يشعر مدرب #الأهلي السعودي، كريستيان غروس، بالحسرة بسبب غياب الهداف السوري #عمر_السومة لكنه سيتطلع إلى تجهيز الفريق لمحاولة اجتياز منافسه الأهلي الإماراتي وبلوغ دور الثمانية بدوري أبطال آسيا.

واكتفى الفريق المنتمي لمدينة جدة بالتعادل 1-1 على أرضه مع منافسه القادم من دبي أمس الإثنين، في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال بعدما أهدر عدة فرص كان من السهل على لاعب مثل السومة أن يسجلها.

وفاز السومة بلقب هداف الدوري السعودي في آخر 3 سنوات لكن الفريق دفع ثمناً غالياً لإصابة اللاعب وتراجعت النتائج أخيراً.

وقال غروس الذي يتعرض لضغط قد يكلفه منصبه لحساب النادي على تويتر: “لسوء الحظ فقد الفريق عمر السومة في المواجهة.. علينا تقديم أداء جيد في لقاء الإياب في دبي والتأهل لدور الثمانية”.

وأضاف المدرب السويسري: “سجلنا هدفاً رائعاً في الشوط الأول وروح الفريق كانت حاضرة، تحركات فيتفا (إيوانيس فيتفاتزيديس) كانت مميزة في الشوط الثاني ولعب الفريق بدون أربعة مهاجمين”.

وبعد الفوز بالثنائية المحلية الموسم الماضي احتل الأهلي المركز الثاني في الدوري وخسر 2-3 أمام الهلال في نهائي كأس الملك في لقاء شهد مشاركة السومة كبديل وسجل هدفاً قبل أن تتفاقم إصابته.

وإذا لم يتمكن السومة من خوض لقاء الإياب سيكون غروس مطالباً بالتوصل إلى الخلطة المناسبة للتسجيل في دبي حتى يتجنب الخروج من آسيا لأن حينها سيفقد منصبه على الأرجح. ( reuters )

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