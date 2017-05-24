مسؤول نظامي : عدد عمال النظافة في دمشق تقلص للنصف .. و ازدياد كميات القمامة بسبب ” الفول و البازلاء ” !

قال مسؤول نظامي في دمشق، إن عدد عمال النظافة تناقص بحدود 50%.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن “مدير نظافة محافظة دمشق”، عماد علي، قوله، إن آليات المحافظة ترحل القمامة 3 مرات يومياً، مضيفاً أن بعض المناطق تنتشر فيها ورشات تجهيز المونة “فرط الفول والبازلاء”، مثل ركن الدين، ما أدى لزيادة كميات القمامة بحوالي 15%.

وأكد أن “عمال النظافة يعملون طيلة أيام الأسبوع وحتى أيام العطل لترحيل حوالي 3 آلاف طن يومياً”.

وأشار إلى أن كميات القمامة تنقل بالكامل في اليوم نفسه، كما خصص سيارات نقل صغيرة للمناطق المرتفعة والتي يصعب الوصول إليها، بالإضافة لتخصيص سيارات كبيرة كمقالب سيارات القمامة التي تخدم منطقة ركن الدين، لتوفير الوقت الذي تحتاجه السيارات الصغيرة للوصول للمقلب الرئيسي.

وطالب علي الأهالي بمساعدة عمال النظافة من خلال وضع قشور البازلاء والفول بأكياس بدل الصناديق الكرتونية، ووضعها داخل الحاويات.

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