مشجعان ألمانيان يسرقان عارضة ملعب !

ألقت الشرطة الألمانية القبض على مشجعين اثنين من أنصار نادي #هامبورغ الألماني، بعد قيامهما بسرقة عارضة مرمى ملعب “فولكسبارك”، عقب انتهاء المباراة التي فاز فيها فريقهم على ضيفه #فولفسبورغ.

وطبقاً للرواية الصادرة عن الشرطة الألمانية، وصل المشجعان وهما يحملان العارضة التي يصل وزنها إلى 14 كيلوغراماً إلى محطة المواصلات الرئيسية لهامبورغ، حيث أجبروا من هناك على إعادتها، إلا إنهما أكدا أنهما كانا يرغبان في الاحتفاظ بها كتذكار.

ويعتبر هامبورغ الفريق الوحيد الذي لم يهبط إلى دوري القسم الثاني منذ أن انطلقت البوندسليغا في 1963. ( reuters )

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