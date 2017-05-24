وزير الدفاع الروسي : يجب العمل في جنيف و أستانة على صياغة دستور سوري جديد و تحديد مستقبل البلاد

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن المفاوضات السورية في جنيف حققت أقصى ما يمكن في سياقها الحالي.

وأضاف أنه يجب البدء بالعمل في جنيف أو أستانا، لصياغة دستور سوري جديد وتحديد مستقبل البلاد.

و أوضح شويغو، بتصريحات له خلال “الساعة الحكومية” بمجلس النواب الروسي، أنه في إطار هذه الجهود يجب بحث مبادئ الدستور نفسه، وكذلك آلية تبنيه، بالإضافة إلى آلية لانتخاب البرلمان وقيادة البلد.

وعن الجولة القادمة من أستانا، قال شويغو إنه يتعين على المشاركين بالمفاوضات، المصادقة على الوثيقة الخاصة بالممرات الآمنة والتي يجب توسيعها لحدود مناطق تخفيف التوتر، موضحاً أن عمق هذه الممرات بحسب المقترحات الروسية يبلغ كيلومتر واحد.

وعبر الوزير الروسي عن أمله بنجاح اجتماع أستانا القادم بتنسيق الخرائط بهذا الشأن.

وأكد أنه يتعامل بصورة بناءة مع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول إقامة المنطقة الجنوبية لتخفيف التوتر، موضحاً أنه يتعين تحديد ماهية القوات التي ستنتشر بالأشرطة الآمنة ونقاط الرقابة على الهدنة، بالإضافة لتحديد آلية الرد على خروقات وقف إطلاق النار. (RT)

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