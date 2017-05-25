إسرائيل تعرب عن قلقها إزاء بيع أسلحة أمريكية للسعودية

اعرب وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاربعاء عن قلقه ازاء اتفاقية الاسلحة الامريكية السعودية التي اعلن عنها خلال زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى المنطقة، واصفا اياها بسباق تسلح اقليمي “مجنون”.

وفي اول تعليق رسمي من مسؤول اسرائيلي على عقود تسلح للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار، قال ليبرمان في محادثات اجراها مؤخرا مع مستشار الامن القومي الامريكي الجنرال هربت ريموند ماكماستر انه قلق حيال الصفقة.

واوضح ليبرمان لاذاعة الجيش الاسرائيلي “لست مرتاحا ازاء اي سباق تسلح وصفقة الشراء السعودية الضخمة بالتأكيد لا تجعلنا مرتاحين”.

واضاف “لست مرتاحا ازاء كل سباق التسلح في الشرق الاوسط” مضيفا ان الامر لا يتعلق فقط “بالسعوديين، هناك ايضا الاماراتيون والقطريون، وايضا الايرانيون، كلهم يحصلون على اسلحة”.

وبحسب ليبرمان فان “صفقات الاسلحة في الشرق الاوسط بلغت عام 2016 فقط نحو215 مليار دولار. وهذا ليس مبلغا صغيرا”.

وكان ترامب اعلن خلال زيارته الى السعودية السبت عن صفقة الاسلحة.

ووصف المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر في تغريدة على “تويتر” صفقة الاسلحة بانها “الاكبر في تاريخ الولايات المتحدة”.

واكد ليبرمان “نحن نتابع التطورات من كثب (…) ولدينا وسائل للتعامل مع هذا”.

وتنوي الولايات المتحدة بيع السعودية المنظومة المتطورة المضادة للصواريخ “ثاد” التي تقوم واشنطن بنشرها في كوريا الجنوبية بمواجهة صواريخ بيونغ يانغ.

وستشكل هذه المنظومة البالغة قيمتها مليارات الدولارات ولم يتم انتاج سوى عدد محدود منها، بالنسبة للسعودية حماية من الصواريخ البالستية الايرانية.

وفي وقت قريب، ستستأنف الادارة الامريكية تسليم المملكة قنابل دقيقة التوجيه، وكانت ادارة الرئيس السابق باراك اوباما علقت تسليم هذا النوع من الاسلحة.

واعلن البيت الابيض ان ترامب كرر مرة اخرى الاثنين خلال لقائه نتانياهو في القدس التزام الولايات المتحدة أمن اسرائيل، “بما في ذلك الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لاسرائيل”. (AFP)

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