إعلامي إسباني يكشف أولى صفقات الريال و مصير نافاس و رودريغيز

قال إدواردو إندا الإعلامي الإسباني إن #ريال_مدريد، توصَل لاتفاق مع #دافيد_دي_خيا، حارس #مانشستر_يونايتد، للانضمام إلى صفوف الفريق الملكي، الصيف المقبل.

وأضاف إندا، في تصريحات لبرنامج “El Chiringuito” الإسباني : “ريال مدريد توصل لاتفاق مع دي خيا، وكيلور نافاس يعلم ذلك”.

وتابع وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي: “نافاس لديه عرض من مانشستر سيتي، لكن وكيل أعماله أجَّل عملية التفاوض مع السيتيزنز، كما أن لاعبي الفريق الملكي، لا يريدون أن يرحل الحارس الكوستاريكي”.

وبسؤاله عن الكولومبي خاميس رودريغيز، صانع ألعاب ريال مدريد، أجاب: “كريستيانو رونالدو، ومارسيلو يدعمان بقاءه في مدريد”.

وأتم الإعلامي الإسباني، تصريحاته، مؤكدًا: “تشيلسي هو أفضل نادٍ في الوقت الحالي للتعاقد مع خاميس، هذا الصيف”.

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