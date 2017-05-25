إيران تعلن إقامة ثالث مصنع تحت الأرض للصواريخ الباليستية

قالت وكالة أنباء فارس الخميس إن إيران أقامت ثالث مصنع تحت الأرض للصواريخ الباليستية وستواصل تطوير برنامجها الصاروخي.
وأضافت نقلا عن أمير علي حاجي زادة رئيس القوة الجو فضائية بالحرس الثوري “أقام الحرس ثالث مصانع إيران تحت الأرض في السنوات القليلة الماضية… سنواصل تطوير قدراتنا الصاروخية بقوة”. (REUTERS)
عكس السير
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أعمل زي مابدك .. ” أم القنابل ” قادرة على الوصول لمصنعك تحت الارض !
لكن بدن يفتحو مشاريع ماعم يلحقو قصف شعب السوري عم. يشتغلو يلعن روحن انشالله بينفجرو فيون هالصواريخ
ونحنا اقمنا ثالث اكبر صاروخ شاورما مع الثوم
واحضرنا الصاروخ ميلانيا ترامب – وفوق الارض -ودبكنا دبكه الصاروخ لحد ما انسمع صاروخنا بكل الجزيره العربيه