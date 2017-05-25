البنتاغون : الجيشان الأمريكي و الروسي يكثفان اتصالاتهما في سوريا

اعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية ان الجيشين الروسي والأمريكي يكثفان اتصالاتهما في سوريا لتأمين الحماية للقوات التابعة لكل منهما والتي باتت تعمل في نطاق يضيق اكثر فأكثر.

وقال قائد العمليات الجوية الأمريكية في الشرق الاوسط الجنرال جيفري هاريجيان الاربعاء للصحافيين “كان لزاما علينا ان نزيد” عملية تبادل المعلومات مع الروس “نظرا إلى تحرّكنا جميعا في نطاق جوي” بات يضيق.

وتتقدم قوات بشار الأسد وحلفاؤها، بينهم روسيا، باتجاه شرق سوريا مقتربةً من المناطق حيث يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة عمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

ويزيد هذا التقدّم من خطر وقوع حوادث بين القوات الموالية للنظام السوري وتلك التابعة للتحالف، في وقت لا تزال المفاوضات الدولية لحل الازمة في سوريا متعثرة.

والاسبوع الماضي كان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أعلنوا أنّ طائرات التحالف بقيادة واشنطن قصفت قافلة لمقاتلين موالين للنظام كانت في طريقها إلى موقع عسكري تتولى فيه قوات التحالف تدريب فصائل معارضة في منطقة التنف قرب الحدود الأردنية. (AFP)

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