البنوك و الصفقات يرفعان الأسهم الأوروبية

تمسكت الأسهم الأوروبية بمكاسبها في المعاملات المبكرة يوم الخميس مدعومة بارتفاع البنوك واستمرار نشاط الصفقات بعد إبرام اتفاق بين شركتي سافران وزودياك الفرنسيتين للصناعات الجوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة ليتجه للصعود لليوم الثالث على التوالي مدعوما بمكاسب أسهم البنوك. وزاد مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3 بالمئة.

واستقر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مع تراجع سهم بي.تي 1.8 بالمئة وكان له أكبر أثر سلبي على السوق.

وزاد سهم مورد الصناعات الجوية الفرنسي زودياك 0.2 بالمئة بعد قبولها بعرض مخفض من سافران لصناعة محركات الطائرات وذلك إثر سلسلة من التحذيرات بشأن الأرباح. وارتفعت أسهم سافران 1.1 بالمئة.

وساعدت مكاسب قطاع البنوك في دعم البورصات بعد إصدار وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي تنبئ بأن رفع سعر الفائدة قد يكون في الأفق لكنه سيتوقف على تسارع النمو الاقتصادي.

وارتفعت أسهم بي.بي.إي.آر بنكا وبي.بي.في.إيه وبنكو سانتاندير أكثر من واحد بالمئة وكانت من أكثر البنوك ارتفاعا. (REUTERS)

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