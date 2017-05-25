الراقصة المصرية فيفي عبده : طلقت زوجي بسبب ” مقلب “

كشفت الفنانة المصرية #فيفي_عبده أنها تطلقت من أحد أزواجها بسبب مقلب شديد عمله بها، خلال سفرها معه إلى #كينيا.

فيفي روت التفاصيل، خلال حلولها ضيفة في برنامج “هيدا حكي”، حيث قالت إنه ذهب بها إلى حديقة حيوانات مفتوحة دون علمها، حيث أنها كانت تعتقد أنها حديقة حيوانات مثل التي في مصر، لكنها فوجئت بالحيوانات تتجول حولها، وهو ما أصابها بحالة ذعر وظلت تصرخ وتطالب بعودتها لمصر.

وأضافت أنه لم يكتفي بذلك بل أدخلها هو وصديقه لمكان مغلق وأدخل عليها نمر، ورفض أن يفتح لها الباب وفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي، مشيرة إلى أن هذا النمر قد التهم صديقه في وقت لاحق، وتابعت “رجعت من كينيا كارهة حياتي ومتطلقة”.

يذكر أن فيفي عبده قد تزوجت سبع مرات أنجبت خلالهم ابنتها الكبرى عزة من زوجها الأول كمال مجاهد رجل الأعمال السعودي، ثم أنجبت ابنتها الثانية هنادي من رجل الأعمال الأردني الفلسطيني الأصل محمد الدراوي.

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