السعودية و الإمارات و مصر تحجب مواقع قطرية أبرزها موقع ” قناة الجزيرة “

أعلن مسؤول أمني مصري أنّ السلطات المصرية حجبت الأربعاء مواقع إلكترونية عدّة، بينها الموقع التابع لقناة “الجزيرة” القطرية وآخر يتبع لقناة مصرية معارضة تبثّ من تركيا.

كما حجب الموقع الاخباري “هاف بوست عربي” التابع لمجموعة “ذي هافنغتون بوست” الاعلامية.

اما موقع تلفزيون الشرق الذي يبث من تركيا والمؤيد لجماعة الاخوان المسلمين فتم حجبه أيضا.

كما أنّه كان متعذراً مساء الاربعاء الدخول إلى موقع “مدى مصر” الإعلامي المستقلّ الذي نشر تحقيقات حول الفساد.

وأوضح المسؤول الأمني أنّه في المجموع تم حجب 21 موقعا، لكنه لم يُسمّها كلها.

وكانت الإمارات والسعودية قامتا في وقت سابق بحجب موقع قناة الجزيرة ومواقع إلكترونية قطرية أخرى، وذلك بعد تضارب الأنباء حول صحة التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية على لسان أمير قطر ووزير خارجيته.

وحجبت الإمارات موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) وموقع قناة الجزيرة الإلكتروني وعدة مواقع وصحف قطرية أخرى.

فيما حجبت السعودية، الأربعاء، مواقع قنوات الجزيرة القطرية، ومواقع الصحف القطرية.

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