انتقادات لاذعة لكيم كاردشيان بسبب “ سيلفي ” أريانا غراندي

واجهت #كيم_كاردشيان، انتقادات لاذعة من قبل متابعيها بعد أن نشرت صورة لنفسها مع #أريانا_غراندي أثناء تأبين ضحايا هجوم #مانشستر.

ونشرت عارضة الأزياء العالمية ونجمة تلفزيون الواقع الصورة على “إنستغرام” و”تويتر” بعد ساعات من إعلان مقتل 22 شخصًا وإصابة 59 آخرين بعد تفجير انتحاري في قاعة “مانشستر أرينا” ليل الإثنين الماضي.

ووقع الهجوم بعد دقائق من إنهاء نجمة البوب ​​أريانا غراندي حفلها، فيما نشرت كيم صورة لنفسها مع المغنية، البالغة من العمر 23 عاماً، كجزء من تأبين الضحايا.

وإلى جانب الصورة، كتبت كيم على “إنستغرام”: “أنا أصلي للجميع في مانشستر، هذا العمل بلا مشاعر وموجع للقلب، ولا أستطيع أن أتخيل الخوف والعذاب الذي يعيشه الآباء في البحث عن أطفالهم”.

وتابعت : “من المفترض أن تكون الحفلات مكانًا يشعر فيه الناس بالمتعة، إنه من المخيف جداً ألا نشعر بالأمان في هذا العالم، كل المشاعر إلى أريانا غراندي، أنا أحبك”.

وفي الصورة ظهرت كيم وهي تبتسم بينما تقف أريانا بجانبها وهي تصفق، وظهرت أيضا شقيقة كيم، كيندال جينير، وهي تلوح للمعجبين من حولهن.

ورغم أن كلمات كيم كانت معبرة، إلا أن متابيعها سارعوا في انتقاد النجمة على اختيارها للصورة بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز، وجاءت صورة كيم بعد أن نشر الكثير من مشاهير الفن والموسيقى عبارات عبروا فيها عن أسفهم لوقوع ضحايا من هذا الحادث.

وقال أحد المعلقين: “لا ينبغي أن تنشري صورة وأنت تضحكين ثم ترافقيها بكلمات جادة”.

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