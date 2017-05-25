بارقة أمل لضحايا فيروس ” واناكراي “

أشارت بوابة التقنيات “هايزه أونلاين” إلى ظهور بارقة أمل بالنسبة للمستخدمين، الذين تعرضوا لهجمات فيروس الابتزاز وطلب الفدية WannaCry، حيث ظهرت على منصة المطورين GitHub أولى برامج فك تشفير البيانات WannaKiwi و WannaKey، غير أن البوابة الألمانية أكدت أن هذه البرامج تعمل في ظل اشتراطات معينة.

ويمكن لبرنامج WannaKey مثلاً أن يقوم بإعادة إنشاء الأرقام الأولية لتشفير البيانات من ذاكرة الكمبيوتر في نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز إكس بي فقط، علاوة على أنه يشترط عدم إعادة تشغيل الكمبيوتر بعد تعرضه للهجوم بواسطة فيروس الابتزاز وطلب الفدية، كما يعمل برنامج WannaKiwi في بيئة نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز إكس بي وفيستا وويندوز 7 وسيرفر 2003. ( DPA )

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