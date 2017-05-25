بالفيديو .. ” كلب ” يثير ذعر مذيعة روسية أثناء نشرة إخبارية

قاطع #كلب أسود نشرة إخبارية كانت تبث على الهواء مباشرة على قناة #روسية، عندما اقتحم استوديو الأخبار، وأثار ذعر المذيعة.

وأظهر مقطع فيديو، مذيعة وهي تقرأ النشرة الإخبارية على الهواء مباشرة، قبل أن تلحظ وجود كلب أسود تحت طاولتها وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقبل أن تستوعب المذيعة ما حدث، قفز الكلب إلى الأعلى، مسبباً صدمة شديدة لها. وبعد أن امتصت المذيعة الصدمة، استمرت في قراءة نشرة الأخبار.

وقد أصدر الكلب أصوات ضجيج ما دفع المذيعة للتذمر من وجوده، قبل أن تربت على رأسه وتشرح للمشاهدين بأن حيوانها الأليف المفضل هو القطة، وليس من الواضح إن كان الكلب متواجداً أصلاً في الاستوديو، أم أنه دخل من الخارج أثناء النشرة الإخبارية.

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