برشلونة يدعم ميسي بعد الحكم بسجنه 21 شهراً

أصدر نادي #برشلونة الإسباني، بياناً رسمياً يؤكد من خلاله دعمه المطلق لنجمه الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، بعد تأييد الحكم بسجنه 21 شهراً، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم برشلونة، جوسيب فايفس، عبر موقع النادي الإلكتروني: “نكرر دعمنا الكامل لليونيل ميسي ووالده خورخي وعائلته”.

وأضاف فايفس بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “تلقى ميسي مكالمة من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، أكد من خلالها وقوف النادي بجانب اللاعب وعائلته”، مشيراً إلى أن النجم الأرجنتيني عبر عن امتنانه للدعم الذي يتلقاه من إدارة “البلوغرانا”.

يذكر أن المحكمة العليا في إسبانيا أكدت تأييد الحكم بسجن ليونيل ميسي لمدة 21 شهراً، بسبب التهرب الضريبي، بعدما تقدم اللاعب الأرجنتيني باستئناف.

وتعرض ميسي ووالده خورخي هوراسيو، الذي تلقى العقوبة ذاتها، لغرامة تبلغ مليوني يورو (2.24 مليون دولار) في قرار محكمة في يوليو (تموز) الماضي، ومن غير المتوقع أن يتعرض ميسي أو والده للسجن، إذ أنه وفقاً للقانون الإسباني يمكن إيقاف تنفيذ عقوبة السجن أقل من عامين.

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