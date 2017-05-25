برشلونة يرتدي قميصاً تذكارياً في نهائي كأس إسبانيا

كشف نادي #برشلونة، عن القميص التذكاري الذي سيرتديه الفريق في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، المقرر السبت المقبل أمام #ديبورتيبو_ألافيس.

وسيرتدي لاعبو البرسا قميصاً عليه شعار البطولة على أكمامه، كما سيحمل القميص اسمي الفريقين المتنافسين، بجانب تاريخ المباراة النهائية، واسم ملعب فيسنتي كالديرون، الذي سيغلق أبوابه نهائياً عقب المباراة، نظراً لأن أتلتيكو سينتقل إلى ملعبه الجديد واندا متروبوليتانا.

وبهذا القميص سيبحث لاعبو البرسا عن لقب الفريق الكاتالوني الـ29 في بطولة كأس الملك، التي قد يتوج بها للموسم الثالث على التوالي. ( EFE )

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