بريطانيا : إعتقال شخصين جديدين في إطار التحقيقات في هجوم مانشستر و الإفراج عن امرأة

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال شخصين جديدين صباح الخميس في منطقة مانشستر (شمال غرب انكلترا) “على صلة” بالهجوم الدامي الذي وقع الاثنين، فيما تم الإفراج عن امرأة أوقفت الأربعاء دون توجيه الاتهامات إليها.

وترفع الاعتقالات الجديدة إلى ثمانية عدد الرجال الموقوفين حاليا في بريطانيا في إطار التحقيق بشأن الهجوم الذي وقع الاثنين في مانشستر وأسفر عن 22 قتيلا، بحسب الشرطة.

وتم التعريف عن منفذ الهجوم الذي استهدف حفلا غنائيا على أنه سلمان عبيدي، وهو بريطاني من أصل ليبي ويبلغ من العمر 22 عاما.

وتم توقيف أحد المعتقلين في ضاحية ويثنغتن في مانشستر الكبرى فيما اعتقل الثاني في وسط المدينة.

وتم الإفراج عن امرأة اعتقلت ليل الأربعاء في حي بلاكلي الواقع شمال مانشستر “دون توجيه اتهامات” إليها.

وتم اعتقال ستة رجال الثلاثاء والأربعاء في إطار التحقيق، فيما أوقفت السلطات الليبية والد وشقيق العبيدي في طرابلس. (AFP)

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