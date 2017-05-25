بيكيه : التتويج بكأس الملك فقط ليس فشلاً

قلل مدافع #برشلونة الإسباني، #جيرارد_بيكيه، من الإهانات التي تعرض لها من قبل لاعب #ريال_مدريد، #داني_كارباخال، خلال احتفالات الفريق “الملكي” بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، وكشف في الوقت ذاته أن لاعب “الميرينغي” اعتذر عن هذا الأمر خلال رسالة.

وأوضح بيكيه خلال افتتاح ملعب لكرة القدم لمؤسسة يوهان كرويف في إحدى مناطق كاتالونيا: “أنا وكارباخال نعلب سوياً لعبة الورق في المنتخب، وهو شخصية طيبة.. أرسل لي رسالة وقلت له أنه ليس عليه الاعتذار.. لا يجب إعطاء الأمر أهمية أكبر مما يستحق”.

وخلال احتفال “الميرينغي” بلقب الليغا، الـ33 في تاريخه، في ميدان ثيبيليس بالعاصمة الإسبانية عقب الفوز على ملقا في الجولة الأخيرة الأحد الماضي، وجه كارباخال ألفاظاً نابية ضد لاعب “البلوغرانا”.

ومن جانبه أكد لاعب الفريق الكاتالوني أن “العبارة التي قالها كانت فقط من باب ذكر المنافس في لحظة نشوة”، مشيراً إلى أن تعبير كارباخال لا يعتبر إهانة.

وبعد خسارة اللقب، بات أمام برشلونة فقط التتويج ببطولة الكأس، عندما يخوض النهائي السبت المقبل أمام ديبورتيفو ألافيس على ملعب فيسنتي كالديرون، حتى ينقذ موسمه بالتتويج بلقب.

وأكد بيكيه أن “القتال على لقب وحيد خلال الموسم لا يعد فشلاً، إلا أنه أعرب في الوقت ذاته عن أنهم كانوا يودون الفوز أيضاً بلقبي الليغا ودوري الأبطال.

وقال في هذا الصدد: “لم يكن هذا الموسم الذي كنا نحلم به منذ البداية.. علينا الانتفاض والتفكير في الموسم الذي قدمناه بغض النظر عن نتائج المنافس.. الآن نحن بصدد نهائي الكأس، ولكننا ندرك أننا ندافع عن ألوان البرسا، وأعتقد أنه يمكننا التطلع للمزيد”. ( EFE )

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