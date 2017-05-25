ترامب : الاستقبال السعودي ” مذهل ” و البابا ” رائع “

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على زيارته للرياض والفاتيكان، بالقول إن الاستقبال السعودي كان “مذهلاً وأبعد من أي شيء رآه أحد”، فيما وصف البابا فرنسيس بـ”الرائع”.

وأسهب ترامب في الحديث مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، أمام الصحفيين عن انطباعاته من جولته الخارجية الأولى منذ توليه الرئاسة، في 20 يناير/كانون ثاني الماضي.

وسأله رئيس المفوضية الأوروبية، جان بول يونكر، عما إذا كان متعباً، فقال ترامب (70 عامًا) إن رحلته “شملت دولاً كثيرة، وزعماء كثيرين، وزعماء عظماء”.

وعلّق ترامب على وصف رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، لصور زيارة السعودية بـ”المذهلة”، قائلاً: “كانت مذهلة جداً، لا أعتقد أن شيئاً مثل هذا حدث من قبل”.

وخلال زيارته للسعودية، عقد ترامب اجتماع قمة مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت الماضي، قبل أن يشارك الزعيمان في قمتين خليجية وعربية، الأحد.

ومن الرياض، توجه الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية الإثنين، ثم توجه، صباح أمس الأربعاء، إلى روما للقاء مسؤولي الحكومة الإيطالية والبابا فرنسيس لأول مرة.

وقال ترامب في حديثه إلى توسك ويونكر: “ذهبنا إلى البابا… زيارة تترك في النفس انطباعاً قوياً، البابا رائع”.

ومن روما توجه ترامب إلى بروكسل للقاء مسؤولين أوروبيين، وحضور قمة لقادة دول تحالف شمال أطلسي (ناتو)، اليوم الخميس، والتي تستمر ليوم واحد.

وغداً الجمعة، يعود ترامب، في ختام جولته، إلى إيطاليا للمشاركة في قمة قادة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، والتي من المقرر أن تستمر ليومين، في جزيرة صقلية (جنوب). (ANADOLU)

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