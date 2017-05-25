تركيا : انتحاري مانشستر لم يسافر إلى سوريا

قال مسؤولون أمنيون أتراك لرويترز، الخميس، إن الانتحاري الذي قتل 22 شخصاً في مانشستر، مر عبر اسطنبول في طريقه إلى أوروبا، لكن لا توجد سجلات تشير إلى دخوله سوريا أثناء سفره.

وأضافوا أن تركيا لم تتلق تحذيراً من دول أوروبية بشأن المهاجم سلمان عبيدي، لذلك سمح له بالسفر إلى أوروبا.

وقال أحد المسؤولين واصفاً تحركات عبيدي قبل الهجوم “سافر أولا إلى أوروبا ثم إلى دولة ثالثة ثم إلى اسطنبول، وعاد بعدها إلى أوروبا”.

وقال: “الدولة الثالثة” لم تكن سوريا.

وأضاف: “لم يمض أي وقت في تركيا، ولم يكن يحمل تأشيرة خروج أو دخول إلى سوريا أو منها أثناء سفره، هذه المعلومات غير موجودة في سجله”. (REUTERS)

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