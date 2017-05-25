تركيا تقر مذكرة تفاهم مع الإمارات للتعاون في الصناعات الدفاعية

أقرت تركيا، الأربعاء، مذكرة تفاهم أبرمتها مع الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الدفاع التركية والقيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية.

وتُحدّد مذكرة التفاهم القواعد والمبادئ المتعلقة بتطوير قدرة الصناعات الدفاعية لدى تركيا والإمارات.

وتهدف المذكرة إلى تأسيس تعاون ملموس بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية والصناعات الأخرى.

وتشمل التعاون بين البلدين في الخدمات الخاصة بالأدوات والأجهزة والمعدات اللازمة لكل منهما، فضلًا عن تطوير وتصميم وإنتاج وصيانة وتنقيح وتعديل قطع الغيار والمكونات الأخرى.

كما تتيح المذكرة إمكانية التعاون بين تركيا والإمارات للاستفادة المتبادلة من الموارد العلمية والتقنية والصناعية، تحت إشراف لجنة مختلطة.

وتحظر مذكرة التفاهم على الطرفين، بيع أو منح المنتجات الصناعية والمعلومات التقنية أو الوثائق المتعلقة بها إلى طرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر. (ANADOLU)

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