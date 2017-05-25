تطوير تقنية جديدة لمراقبة البضائع عالية القيمة أثناء عملية الشحن

أعلنت شركة #هانيويل عن تقنية “الشحن المتصل” الجديد، التي يمنح شركات الشحن والخدمات اللوجستية قدرات غير مسبوقة على مراقبة ومتابعة شحنات البضائع ذات القيمة العالية والسلع القابلة للتلف، مما يساعد على منع حدوث أضرار وخسائر مكلفة.

ويوفر الحل الجديد، الذي طُور بالتعاون مع شركة إنتل وعدد من الشركات من مقدمي الخدمات اللوجستية، معلومات في الوقت الحقيقي حول موقع وحالة الشحنات والبضائع الحساسة أثناء عملية الشحن. وتم الإعلان عن طرح الحل الجديد خلال فعالية الإطلاق من قِبل هانيويل لحلول السلامة والإنتاجية.

وتعتبر معلومات الشحن في الوقت الحقيقي أمراً بالغ الأهمية في هذا المجال وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، فعلى سبيل المثال، تبرز أهمية هذه المعلومات عند شحن المواد والسلع القابلة للتلف أو تتطلب التبريد الدائم، مثل الأدوية، أو شحن المعدات ذات القيمة العالية الحساسة للاهتزاز أو الارتجاج.

ويتكون حل “الشحن المتصل” من “هانيويل” من بطاقات استشعار مجدية التكلفة تقوم باستشعار حالة مجموعة من الظروف البيئية، مثل درجة الحرارة أو الاهتزاز. ويمكن تثبيت هذه البطاقات على منصات الشحن النقالة أو الطرود الفردية. حيث تُلتقط بيانات الاستشعار عن طريق جهاز محمول يوضع داخل الحافلة أو حاوية الشحن ليتم نقلها بعد ذلك عبر الشبكات الخلوية إلى منصة القيادة والتحكم القائمة على التقنيات السحابية.

ويمكن للمستخدمين ضبط التنبيهات وفق مجموعة من العوامل مثل درجة الحرارة والارتجاج ومستوى الميلان والرطوبة والضغط بالإضافة إلى تنبيهات كشف التسلل. ويمكن للحل تنبيه مصنعي المنتجات عالية القيمة ومنتجات التكنولوجيا الحساسة في حال تعرض معداتهم للتلف أثناء عملية التحميل أو الإنزال، أو ما إذا كانت قد سرقت.

كما يمكن للتقنية السحابية تخزين البيانات من أجل الاستجابة للمتطلبات ومراجعتها وتدقيقها، وتوفير تحليلات تنبؤية وتفاعلية، مثل المسارات التي يجب تجنبها.

وصممت شركة “هانيويل” هذا الحل التكنولوجي الفريد بالتعاون مع شركة “إنتل” وثلاثة شركات خارجية من أبرز شركات الخدمات اللوجستية وهي “دي اتش ال” و”إكسيديتورس” و “كونه آند ناجل”.

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