جماهير نادي روما تطالب سباليتي بالبقاء

طالبت جماهير نادي #روما، المدرب #لوتشيانو_سباليتي، بالاستمرار مع الفريق الإيطالي، وعدم الرحيل في ظل التقارير التي تتحدث عن قرب انتقاله إلى نادي #انتر_ميلان.

وقام عدد من جماهير روما، بتعليق لافتة على باب مقر تدريبات النادي مساء الثلاثاء، مكتوبا عليها “لوتشيانو أبقى معنا… روما دائماً معك”، ليجدها المدرب واللاعبون بمجرد وصولهم في الصباح إلى مقر النادي ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف، تشير التوقعات، إلى تولي إيزبيو دي فرانشيسكو، مدرب نادي ساسولو الإيطالي الإدارة الفنية لفريق روما، بعدما أصبح بقاء الإيطالي سباليتي أمراً صعباً.

وأوضحت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، أن والتر سباتيني المدير الرياضي السابق لروما، والذي تم تعيينه في منصب المدير الرياضي لنادي انتر ميلان الإيطالي، قد التقى بمسؤولي النيراتزوري، واتفقوا جميعاً على تعيين سباليتي مدرباً للفريق، خلال الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أنه يتبقى فقط مقابلة المدرب لوتشانو سباليتي وحسم بعض التفاصيل معه، في ظل ترحيبه بالعمل مجدداً مع والتر سباتيني، الذي لعب الدور الأبرز في إعادته إلى روما، قبل عام ونصف خلفاً للفرنسي رودي غارسيا.

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