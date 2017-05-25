حكومة بشار الأسد تلاحق ” الإعلام الموالي ” بتهم إضعاف هيبة الدولة و الانتماء الوطني !

نشرت مصادر إعلامية موالية كتاباً لوزير العدل في حكومة بشار الأسد، هشام الشعار، يطالب فيه بملاحقة الصحافيين ووسائل الإعلام (الموالية)، بتهمة “إضعاف هيبة الدولة”.

وجاء في الكتاب أنه “جواباً على كتابكم المتضمن العمل على إعداد مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض وسائل الاعلامية الخاصة وبعض الاعلاميين في الاعلام الرسمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين”.

وأضاف الكتاب أنه “يرجى التعميم على وزارت الدولة كافة موافاة وزارة العدل بالمواضيع الصحفية المتعلقة بالموضوع الآنف ذكره، ليصار إلى معالجتها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة”.

الجدير بالذكر أن “إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني”، هي التهم التي اعتاد بشار الأسد ومسؤولوه وأجهزة أمنه على وسم كل من يعارضهم بها.

عكس السير