رونالدينيو يشارك في تدريبات برشلونة

شارك لاعب فريق #برشلونة الإسباني، أليكس فيدال، في تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في فبراير (شباط) الماضي، إذ يستعد الفريق الكاتالوني لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس الملك السبت المقبل أمام ألافيس.

وكان فيدال تعرض لإصابة خطيرة في الكاحل الأيمن أثناء مباراة فريقه أمام ألافيس بالدوري الإسباني، خضع على إثرها لعملية جراحية، وكان من المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لمدة خمسة أشهر.

ومع ذلك، تعافى ظهير الفريق الكاتالوني قي وقت أقل من المتوقع، وتمكن من المشاركة في تدريب اليوم بقيادة لويس إنريكي.

وحضر تدريبات برشلونة نجم الفريق السابق البرازيلي رونالدينيو، الذي حرص على رفع معنويات اللاعبين قبل نهائي كأس الملك السبت المقبل.

وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين المتاحين للمشاركة في المباراة المقبلة، والذين انضم إليهم لاعبا الفريق الرديف مارلون سانتوس وكارليس ألينا.

جدير بالذكر أن لويس إنريكي سيفقد خدمات لاعبيه سيرجي روبرتو ولويس سواريز في مباراة السبت المقبل بسبب الإيقاف، في حين ينتظر عودة جيرارد بيكيه وخافيير ماسكيرانو، وهما يعانيان من مشكلات عضلية. ( EFE )

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