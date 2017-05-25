شكران مرتجى : يجب دعم الدراما السورية لأن الحرب تحاول تمزيقها

عبرت الممثلة السورية، شكران مرتجى، عن دعمها للدراما السورية من خلال إطلاقها هاشتاغ ” #أنا_مع_الدراما_السورية”.

وقالت مرتجى عبر منشور في صفحتها بموقع فيسبوك، بحسب ما أوردت وسائل إعلام موالية: “أنا مع الدراما والنجوم السوريين بأي عمل كانوا وأينما وجدوا وبتمنى كلنا نشجع درامنا بكل مكان”.

وأضافت أن الدراما السورية صنعت نجوماً كباراً، واستقطبت كل العالم من المحيط إلى الخليج، على الرغم من محاول الحرب تمزيقها.

و أكدت مساندتها للدراما بأخطائها كما في ذروة نجاحها، حسب وصفها، داعية للمطالبة بعرض الدارما السورية على كل المحطات، وأضافت “لاتدعوهم يقتلوها كما قتلونا هي رسالتنا إلى العالم …درامنا مصدر دخل وطني تساعد اقتصادنا”.

وختمت بالقول إنه من الواجب تعميم الهاشتاغ، وأضافت: “هي مو عنصرية هي محبة لدرامنا وتحية لكل صناع الدراما في وطنا العربي”.

عكس السير