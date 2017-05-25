صحيفة كويتية : خمسة شبان يغتصبون فتى سورياً بعد استدراجه عن طريق ” لعبة إلكترونية “

قالت صحيفة كويتية، إن فتى سورياً تعرض للاغتصاب من قبل خمسة شبان، في الكويت، إثر استدراجه من قبل واحد منهم إلى منطقة الزهراء، جنوبي مدينة الكويت، بعد تعارف تم عن طريق الإنترنت.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة الراي الكويتية، عن “مصدر أمني مطلع”، فقد تعرف الفتى السوري -لم تذكر اسمه-، البالغ من العمر 13 عاماً على الشاب، بهدف الاشتراك بلعبة إلكترونية، وتوطدت معرفتهما حتى وثق الفتى به.

ولبى السوري دعوة الشاب إلى لقاء في إحدى المجمعات التجارية، وحين وصل إلى المرآب، كان في انتظاره بسيارته، ثم انطلق به.

ونقلت الصحيفة عن المصدر، الذي لم تصرح عن هويته، قوله: “تفاجأ الفتى بتوقف من حسبه صديقه أمام بناء قيد الإنشاء في منطقة الزهراء، ليتفاجأ بأربعة آخرين في انتظارهما، قاموا بحمله بالقوة وقيّدوه وكمّموا فمه، وأدخلوه عنوة إلى غرفة بالطابق الأرضي، وتناوبوا عليه هاتكين عرضه بوحشية، قبل أن يعتدوا عليه بالضرب ويتركوه في مكانه مكبلاً، ويفروا هاربين”.

وبحسب المصدر، فإن “الحدث نجح في فك قيده، وطلب من أحد المارة مساعدته في توصيله إلى مسكن ذويه، فلبى طلبه، حيث روى لوالده ما حصل له على يد الخمسة، فقام باصطحابه إلى مستشفى مبارك وحصل على تقرير طبي يظهر ما تعرض له من إصابات”.

وتوجه الأب مع ابنه إلى مركز الشرطة، حيث “تم تسجيل قضية حملت مسمى جناية هتك عرض بالإكراه، تضمنت بيانات الشاب الذي استدرجه عبر اللعبة الإلكترونية، التي كانت سبباً في تعارفهما، للكشف عن هويته وضبطه، ومن ثم الإمساك بشركائه”.

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