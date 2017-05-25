ضربه بـ ” منفضة السجائر ” .. ألمانيا : الكشف عن تفاصيل قتل سوري لصديقه السوري الآخر بسبب 200 يورو !

تكشفت تفاصيل جريمة القتل التي حدثت في مدينة إيسن غربي ألمانيا، خلال شهر كانون الأول من العام الماضي، وكان القاتل والمقتول سوريان.

وقالت صحيفة “فيست دويتشه تسايتونغ”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المتهم السوري (Jowel H)، البالغ من العمر 31 عاماً، قتل صديقه ورفيق رحلة لجوئه إلى ألمانيا (Bengin I)، بسبب 200 يورو.

وفي تفاصيل الجريمة، طلب المتهم من صديقه مبلغ 200 يورو، نهاية العام الماضي، وبعدما أعطاه الضحية المبلغ، ندم على ذلك وبدأ بالمطالبة به، وفي الثاني من شهر كانون الأول، قطع المتهم وعداً لصديقه بإعادة المال، وفي اليوم الثاني، بات الجاني عند صديقه لكي ينفذ خطته القاضية بقتله أثناء النوم، الأمر الذي تم بعد أن قام بضربه بمنفضة السجائر، ثم خنقه قبل أن يلوذ بالفرار، سارقاً هاتفه ومبلغ 160 يورو.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن لخطيبة الضحية المقيمة في تركيا، الدور الأكبر في الكشف عن الجريمة، حيث كانت على علم كامل بما حصل بين خطيبها وصديقه.

وقبيل حدوث الجريمة، تحدث الضحية مع خطيبته حول صديقه، وأبلغها عن وحشيته، الأمر الذي أثار قلقها ودفعها للاتصال بأصدقاء ومعارف خطيبها، الذين أبلغوا الشرطة بدورهم.

وكان المتهم قد زعم، بعد إلقاء القبض عليه، أنه رد الدين لصديقه، إلا أن الادعاء العام رفض هذه الدعوى، حيث أثبت الكشف البنكي للمتهم، أنه لم يكن يملك المال، علاوة على أن حسابه كان مداناً بـ 36.45 يورو لصالح البنك.

ورفض المتهم التعليق على الاتهامات الموجهة إليه، أو الإدلاء بأية كلمة أمام المحكمة.

وقارنت الصحيفة بين الجاني والمجني، وقالت إنهما يمثلان صورتين مختلفتين عن اللاجئين، فبينما كان الضحية يأخذ حياته الجديدة على محمل الجد، وبدأ بتعلم اللغة، ومساعدة غيره من السوريين بإيجاد منازل، كان الجاني عكس ذلك تماماً، حيث لم يفعل أي شيء سوى “التسكع في صالات القمار” الأمر الذي راكم عليه الكثير من الديون.

عكس السير