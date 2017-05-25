فتاة تعرض ” عذريتها ” للبيع في مزاد لتمويل دراستها و شراء سيارة

عرضت فتاة ذات أصول ألمانية و نمساوية تبلغ من العمر 18 عامًا “عذريتها” للبيع في مزاد على أحد المواقع على الإنترنت، حيث يضمن ذلك الموقع أن الفتاة لم تمارس الجنس من قبل.

وكانت كيم قد قررت بيع جسدها من خلال وكالة “Cinderella Escorts” لتتمكن من تمويل دراستها وشراء شقة وسيارة ، وعرضت الفتاة عذريتها مقابل 100 ألف يورو تذهب 20 ألفا منها للوكالة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز، أن الفتاة قامت بالتواصل مع الوكالة المتخصصة في بيع العذارى وأرسلت لهم رسالة قالت فيها: “مرحبا، أنا كيم وأود بيع عذريتي”.

وقررت الفتاة الشابة بيع عذريتها في مزاد لتتمكن من استكمال دراستها في ألمانيا أو العاصمة النمساوية فيينا، ويشير موقع “Cinderella Escorts” إلى أنه يُثبت عذريتها بشهادة طبيب كما يُمكن للمشتري المحتمل أن يُجري الاختبارات التي يريدها على الفتاة.

وعلى موقع الوكالة تؤكد كيم أنها تحب شرب عصير البرتقال، بالإضافة إلى الأكلات اليونانية والورود.

وقالت كيم: “أود أن أدرس في ألمانيا أو فيينا، وبهذه الأموال يمكنني شراء شقة ودفع نفقات الدراسة بالإضافة إلى شراء سيارة”.

واستلهمت كيم الفكرة من أليكساندرا خافرين وهي عارضة أزياء رومانية كانت تبلغ من العمر 18 عاما، عندما باعت عذريتها مقابل 2.3 مليون يورو لرجل أعمال غير معروف من هونغ كونغ، وتقول كيم، إنها مستعدة لمقابلة الشخص الذي سيدفع أعلى سعر في أي مكان في العالم طالما أنه سيتحمل جميع نفقات السفر.

وأضافت الفتاة أنها ليست خائفة من الغرباء وذلك لأن الوكالة أخبرتها أنها يمكنها قطع ذلك الاجتماع في أية لحظة.

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