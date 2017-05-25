” قاتل ويندوز ” .. ” ستافروبول ” تطلق نظام تشغيل روسي

قال ناطق باسم معهد للبحوث العلمية في مدينة #ستافروبول الروسية إن خبراءه أنفقوا 40 مليون روبل (نحو 800 ألف دولار) لتصميم نظام تشغيل وطني روسي.

وكانت بلدية مدينة ستافروبول قد أقامت حفل تقديم نظام التشغيل الجديد حيث تم وصفه بأنه النظام “قاتل #ويندوز” ، وفي حقيقة الأمر، يعد “Ivan OS” عنصرا ضمن منصة “Linux” التكنولوجية، التي تسمح بضمان عمل الحواسيب بمختلف أنواعها.

وقال، دينيس بيلوف، الباحث في المعهد إن “Ivan OS” صمم لاستخدامه في أجهزة الكمبيوتر الشخصية وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وأضاف أنه تم تحميل نظام التشغيل على كل أجهزة الكمبيوتر المتوفرة في مركزهم العلمي.

وكان بيلوف قد أعلن في حفل تقديم المنصة التكنولوجية الجديدة أنه من الضروري تبني قانون فيدرالي، من شأنه إلزام الموظفين الروس بشراء تلك البرامج، التي ستعمل بناء على منصة “Linux”.

وأضاف بيلوف موضحا أن 4 ملايين روبل من المصروفات هي عبارة عن منحة مالية خصصت للمعهد بعد فوزه بها في إحدى المسابقات. أما بقية المبلغ المستخدم لتطوير المنصة التكنولوجية، فأموال شخصية تبرع بها موظفو المعهد.

وأعرب الباحثون عن ثقتهم بأن تكون المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الروسية أول من يستخدم برنامجهم.

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