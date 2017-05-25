ملياردير روسي يقدم لزوجته في عيد زواجهما هدية بـ 9 ملايين دولار

أهدى رجل الأعمال الروسي أليكسي شابولافلوف، زوجته عارضة الأزياء كسينيا تسارتسينا، خاتمًا ماسيًا مميزاً بمناسبة ذكرى زواجهما الخامسة.

ونشرت كسينيا صورة للخاتم الذي تلقّته عبر “إنستغرام”، الذي بلغ ثمنه حوالي 9 ملايين دولار، إذ بلغ حجم هذا الحجر الإستثنائي 70 قيراطا وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، ووقع اختيار اليكسي على هذا الخاتم الثمين إذ وجد أن ماسة بحجم 30 قيراطا ليست كافية لزوجته.

ويتنقّل الزوجان للعيش بين بلدهما الأم روسيا وبين دبي حيث تعيش كسينيا حياة مليئة بالرفاهية مع زوجها وطفليها.

عكس السير