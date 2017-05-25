منظمة تركية تفتتح مركز تسوق ” مجاني ” في إدلب ( صور )

افتتحت هيئة الإغاثة التركية IHH متجرا عاما في محافظة إدلب لتوفير كافة احتياجات المواطنين السوريين المقيمين في المدينة بالمجان.

وأوضح أرهان يامالك، منسق أعمال سوريا في الهيئة أن فعاليات دعم المواطنين السوريين داخل وخارج تركيا تجري على قدم وساق، وأن الداخل السوري يشهد يوميا فعاليات خدمية جديدة.

وقال يامالك: “نتوقع أن يوفر المتجر كافة احتياجات المواطنين في شؤون البقالة، والملابس، والأحذية، فضلا عن ألعاب الأطفال، وخدمات اجتماعية أخرى”.

وأضاف: “متجرنا يشبه إلى حد كبير مركز تسوق كامل الأركان، ومؤهل للعمل طوال أيام العام”.

وأشار المنسق التركي أن الهدف الأساسي للمتجر هو توفير كافة الاحتياجات المختلفة للمواطنين السوريين، لاسيما النساء والأطفال، نظرا إلى معاناتهم من نقص حاد في هذا المجال لأعوام طويلة بسبب ظروف الحرب.

وعن طبيعة عمل المتجر، أوضح يامالك أنه تم تشكيل لجنة لتحديد الحالات الاجتماعية للأسر وأن تحديد الحصص الشرائية يختلف بحسب الأسرة. (ANADOLU)

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