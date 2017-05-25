منعته الشرطة من دخول منزله بسبب عنفه .. ألمانيا : القبض على لاجئ سوري بتهمة ” اغتصاب ” زوجته

ألقت الشرطة الألمانية، الاثنين (22/5)، القبض على لاجئ سوري بتهمة “اغتصاب” زوجته، في بلدة بارزينغهاون، شمالي ألمانيا.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة بيلد الألمانية، وترجمها عكس السير، فقد سمع الجيران صوت المرأة السورية البالغة من العمر سبعة وعشرين عاماً، وهي تطلب المساعدة، فيما كان أطفالها يلعبون في غرفة مجاورة.

وقام الجيران بالاتصال بالشرطة، التي استجابت على الفور، وألقت القبض على الزوج البالغ من العمر اثنين وعشرين عاماً.

وأصدر قاض، أول أمس الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق السوري، الذي لم يتم الكشف عن اسمه واسم زوجته، حيث يتم التحقيق معه.

وسبق الحادثة إصدار الشرطة الألمانية مذكرة، منعت بموجبها الزوج من دخول بيته، بتهمة ممارسة العنف المنزلي، إثر شجار دار بينه وبين زوجته منذ عدة أيام، إلا أنه تمكن من دخول المنزل بعدما أغرى أبناءه بفتح الباب.

عكس السير