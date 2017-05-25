مورينيو يغري غريزمان بـ 14 مليون يورو سنوياً

سرّع نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي من خطواته من أجل إغلاق صفقة انتقال النجم الفرنسي، #أنطوان_غريزمان، إلى صفوفه قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مانشستر يونايتد يعرض راتباً سنوياً قيمته 14 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن غريزمان ألمح بقوة إلى إمكانية انتقاله إلى صفوف “الشياطين الحُمر”، والتدرّب تحت قيادة المدرّب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

وأشارت إلى أن مورينيو رصد 14 مليون يورو كراتب سنوي من أجل إقناع غريزمان بالدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد، الذي أنهى مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز في المركز السادس المؤهّل إلى الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

ولفتت إلى أن المدرّب البرتغالي يتأهّب للقيام بثورة حقيقية في التشكيلة الحالية لمانشستر يونايتد؛ من أجل بناء فريق قادر على المنافسة على لقب “البريميرليغ”، والذهاب بعيداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك في حال فاز على أياكس أمستردام الهولندي في نهائي “يوروبا ليغ”.

في الجهة المقابلة، نفى أتلتيكو مدريد إمكانية التخلّي عن خدمات مهاجمه المتألّق وفق ما ذكرت شبكة الخليج أونلاين، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود عقد جزائي في عقد اللاعب يُقدّر بـ 100 مليون يورو.

وكان مانشستر يونايتد قد زلزل سوق الانتقالات الصيفية الماضية؛ حين دفع 105 ملايين يورو لإدارة يوفنتوس الإيطالي مقابل الحصول على خدمات متوسط الميدان الفرنسي، بول بوغبا، في أغلى صفقة في تاريخ “الساحرة المستديرة”.

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