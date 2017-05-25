ميركل تلوح بسحب الجنود الألمان من قاعدة ” إنجرليك ” التركية

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها ستضطر لمغادرة قاعدة “إنجرليك” جنوبي تركيا، في حال عدم السماح لبرلمانيين ألمان بزيارة جنود بلادهم في القاعدة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أثناء دخولها المقر الجديد للحلف، الذي يستضيف قمة “الناتو” في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس.

وأشارت ميركل، إلى أنها ستبحث مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مسألة زيارة برلمانيين ألمان جنود بلادهم في القاعدة المذكورة.

ويشارك أردوغان في قمة الناتو اليوم في بروكسل، كما يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء الناتو على هامش القمة.

وقالت: “خلال اجتماعي مع أردوغان سأقول له بكل وضوح إن هذا أمر لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لنا”.

وأضافت “ينبغي إمكانية زيارة جنودنا من قبل نواب البرلمان، وإلا سنضطر لمغادرة إنجرليك، لأن الزيارات تشكل ضرورة أساسية لأنشطة الجيش الألماني”.

كما رحبت ميركل بقرار انضمام الحلف للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي 15 أيار الجاري، رفضت السلطات التركية طلباً تقدم به نواب في البرلمان الألماني لزيارة قاعدة “إنجرليك” الجوية، بولاية أضنة جنوبي البلاد، وفق ما ذكرته مصادر دبلوماسية تركية للأناضول. (ANADOLU)

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