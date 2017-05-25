ميلان مهتم بالتعاقد مع ألفارو موراتا

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مستقبل اللاعب الإسباني #ألفارو_موراتا مهاجم #ريال_مدريد سيكون في #الدوري_الإيطالي وتحديدا في نادي إيه سي ميلان الذي أكد استعداده لفعل أي شيء مقابل حصوله على خدمات اللاعب.

ووضعت الإدارة الجديدة لنادي ميلان بقيادة رجل الأعمال الصيني لي يونغ هونغ المهاجم الإسباني على رأس أولوياتها ومشروعاتها الجديدة، ليصبح ضم موراتا الهدف رقم واحد لها قبل انطلاق موسم 2017-2018 الذي يعود فيه الفريق الإيطالي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأت الاتصالات الأولى بين إدارة ميلان واللاعب الإيطالي قبل بضعة أسابيع، حيث أرسى الجانبان خلال الفترة الماضية ركائز المفاوضات بينهما في المستقبل القريب.

وينظر المهاجم الدولي الإسباني إلى رحيله إلى الدوري الإيطالي بعين الرضا، طالما تم هذا الأمر بموافقة ريال مدريد، الذي لم يمنح اللاعب الضوء الأخضر بعد للمغادرة، رغم أن كل الدلائل تشير إلى حدوث ذلك قريبا.

وكشفت صحيفة “ماركا” أن مبلغ صفقة انتقال موراتا إلى ميلان قد يصل إلى 60 مليون يورو. ( DPA )

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