ناد ألماني يطرد لاعب مانشستر يونايتد بسبب ” الوشوم ” !

طرد نادي #إنتراخت_فرانكفورت الألماني مدافعه الأوروغوياني #جييرمو_فاريلا قبل ثلاثة أيام فقط من المباراة المرتقبة للفريق أمام بوروسيا دورتموند والمقررة يوم السبت المقبل في نهائي كأس ألمانيا.

وجاء استبعاد اللاعب لعدم التزامه بتعليمات الطاقم التدريبي للفريق حيث أقدم على رسم وشم جديد تسبب في بعض التورم لا يسمح له باللعب والتدريب مع الفريق.

وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة بالنادي في بيان : “مسيرة جييرمو (فاريلا) مع إنتراخت انتهت بهذا التصرف. النادي لا يمكن أن يجيز تجاهل أحد اللاعبين لتعليمات المدرب وأطباء النادي”.

وأوضح النادي أن اللاعب أقدم على هذا الوشم يوم الاثنين على عكس تعليمات المدرب نيكو كوفاتش وأن الوشم أسفر عن بعض الالتهابات والتورم وهو ما يمنع اللاعب من التدرب واللعب.

وكان فاريلا انتقل لإنتراخت فرانكفورت قبل بداية الموسم بعقد لمدة عام واحد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وكان إنتراخت فرانكفورت يفكر في ضم اللاعب بشكل نهائي ولكنه لن يقدم على هذه الخطوة الآن حيث قال بوبيتش إن اللاعب سيتعرض إلى جانب إيقافه وطرده من الفريق لعقوبة مالية ضخمة بسبب هذا التصرف الطائش .

وقال بوبيتش : “الإضرار بالفريق من خلال هذا السلوك الأناني يدفعنا إلى اتخاذ هذه الإجراءات”. ( DPA )

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