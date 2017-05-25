” ناسا ” تعلن كشفاً مذهلاً بشأن أحد أقمار كوكب ” المشتري “

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “#ناسا” عن عثورها على دليل “مذهل” بشأن وجود محيطات على أحد أقمار #المشتري، حسبما أوردت صحيفة “تيلغراف” البريطانية.

وقالت ناسا في بيان إن علماء الفلك سيعرضون نتائج الحملة العلمية لمراقبة القمر “يوروبا”، بوجود دليل مذهل على أنشطة ربما تتعلق بوجود محيط تحت سطح هذا القمر.

والقمر يوروبا هو أكبر أقمار المشترى البالغ عددهم 67 وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، وكان التليسكوب العملاق هابل قد كشف في عامل 2013 عن وجود بخار ماء على سطح هذا القمر، وهو ما وصف في حينها على أنه كشف هائل ومثير.

ويعتقد علماء بأن القمر يوروبا هو الأكثر احتمالا لوجود حياة على سطحه، وذكرت فرضيات علمية بأنه ربما تكون هناك كائنات تعيش في المحيطات هناك.

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