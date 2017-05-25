نجاح ثاني عملية جراحية لزراعة عضو ذكري في العالم ( فيديو )

نجح أطباء المسالك البولية من مستشفى تيجربيرغ في مدينة #كيب_تاون #جنوب_إفريقيا بإجراء ثاني عملية جراحية لزراعة #عضو_ذكري لحالة تعرّضت للبتر أثناء خضوعها لختان خاطئ.

وقال قائد فريق الجراحين الدكتور أمير زرابي: “إن الإجراء معقَّد ويتطلب مدة زمنية طويلة تصل إلى تسع ساعات”.

وأوضح في بيان صحفي أن الفريق استخدم تقنيات مجهرية لتوصيل الأوعية الدموية، والأعصاب، والعضلات، ومجرى البول، مما يسمح للمريض بالتبول من خلال القضيب.

وأكد أن عملية الزّرع تتطلب أيضًا استعادة تدفق الدم إلى الجسم الكهفي، والأنسجة الداخلية للقضيب للحفاظ على عملية الانتصاب”.

يُذكر أن ما يقرب من 250 بترا جزئيا أو كليا تحدث كل عام جنوب أفريقيا قد تؤدي للوفاة، بسبب مضاعفات ممارسات الختان التقليدية من قبل بعض المجموعات العرقية وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وفي حال عدم تعرّض العضو للبتر فغالباً ما يصاب بالعدوى والتي تتطلب في نهاية المطاف تدخلاً طبيًا.

وفي ديسمبر 2014 أجرى المستشفى ذاته أول عملية زراعة قضيب ناجحة في العالم، حيث وصّلت عضوًا في الجهاز التناسلي لشاب فقد عضوه في عملية ختان فاشلة، ليستعيد كافة وظائفه البولية والجنسية.

ونجاح العمليتين جعل من المستشفى الأول في العالم بهذا النوع من الزراعات، حيث يرى أطباء من المستشفى أن هذا النجاح سيفتح المجال لعلاج تضرر الأعضاء الذكرية بسبب الختان الخاطئ.

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