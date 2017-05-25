وزير ألماني : الإسلام جزء من ألمانيا .. و ازدياد المسلمين فرصة للتعلم منهم قيم التسامح و حسن الضيافة

اعتبر وزير المالية الألماني، وولفغانغ شويبله، أن تزايد أعداد المسلمين في بلاده له إيجابياتٌ، مشيداً بالعديد من القيم الإسلامية.

ونقلت صحيفة “دي فيلت” الألمانية الخميس، عن الوزير قوله، بحسب ما ترجم عكس السير: “إن المسيحيين وسائر الناس بألمانيا يمكنهم أن يتعلموا من المسلمين، لأن في الإسلام العديد من القيم الإنسانية كالضيافة والتسامح”.

وأكد أن مقولة “الإسلام جزء من ألمانيا” وصفٌ واقعي، وكل من ينكر هذا هو ناكر للواقع، وليس من المناسب أن يكون سياسياً.

وأوضح شاوبل أن “كل ديانات العالم نشرت رسالة لتقبل الناس بعضها البعض كالأب والأخت”، مضيفاً أن الأديان قد تؤسس مجتمعاً، معبراً عن أمله بأن يعم ويبقى الرابط بين الديانات المتعددة.

عكس السير