10 ملايين مسافر دخلوا تركيا في الربع الأول من 2017

بلغ عدد المسافرين الذين دخلوا الأراضي التركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 9 ملايين و865 ألفاً و612 شخصًا.

وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الجمارك والتجارة التركية، فإنّ “19 مليونا و516 ألفًا و628 حالة دخول وخروج سُجّلت في المعابر التركية المختلفة خلال الفترة المذكورة”.

وأشارت معطيات الوزارة أنّ “أغلب المسافرين استخدموا المطارات في دخولهم إلى الأراضي التركية وخروجهم منها، إذ بلغ إجمالي حالات الدخول والخروج 13 مليونًا و95 ألفاً و861″.

وبلغت حالات دخول وخروج المسافرين عبر المعابر البرية خلال الثلث الأول من العام الحالي، 6 ملايين و107 آلاف و314، وعبر المعابر البحرية 308 آلاف و641، وعبر السكك الحديدية 4 آلاف و812 دخول وخروج.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى بلغ عدد المسافرين الذين دخلوا الأراضي التركية 9 ملايين و865 ألفاً و612، بينما غادرها 9 ملايين و651 ألفًا و16 مسافراً. (ANADOLU)

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