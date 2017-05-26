أبرز ميزة في هاتف ” غلاكسي إس 8 ” تتحول لكابوس

يبدو أن التقنية الرائدة التي كانت “#سامسونغ” تعول عليها في “غلاكسي إس 8″ من أجل تشجيع المستخدمين على اقتناء الهاتف الجديد، ستزيد من متاعب الشركة الكورية الجنوبية.

وقال قراصنة ألمان يلقبون مجموعتهم بـ”CCC” إن ميزة قارئ قزحية العين الموجودة في S8 يمكن اختراقها ولو بطريقة معقدة نسبيا.

وذكر القراصنة أن صنع عين وهمية لصاحب الجهاز كفيل بفتح شاشة الهاتف، بالرغم من أن هذا الأمر يتطلب التقاط صورة بكاميرا غاية في الدقة لعين المستخدم.

وبعد ذلك، يقوم بطباعة هذه الصورة على ورقة بيضاء ووضع عدسة لاصقة لتتمكن من تمويه مستشعر Iris Scanner الموجود في الجهاز بسهولة بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز، و “CCC” هي مجموعة ألمانية تأسست عام 1981، وهي أكبر جمعية “هاكرز” في أوروبا، وينظر إليها على أنها تتكون من “فضوليين في مجال التكنولوجيا” بدلا من مجرمي الإنترنت.

وكان هؤلاء القراصنة كشفوا في وقت سابق طريقة اختراق بصمة هواتف الآيفون، وطريقة تجاوز الشاشة عن طريق الوجه.

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