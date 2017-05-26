” أبل ” تعمل على تقنية لزيادة سرعة الإنترنت في ” آي فون “

تعكف شركة #أبل حالياً على تكنولوجيا لاسلكية جديدة تزيد من سرعة #الإنترنت لهواتفها الذكية، وقد حصلت الشركة الأمريكية على ترخيص من لجنة الاتصالات الفيدرالية لتجربة تقنيتها التي أطلقت عليها “موجة ملليمتر” أو “الجيل الخامس من شبكات الاتصال اللاسلكية”.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني أن تقنيتها الجديدة تزيد سرعة اتصال النطاق الترددي العريض، لنشر إنترنت لاسلكي فائق السرعة، مقارنة بالنطاق المستخدم في الشبكات الخليوية الحالية.

وقالت أبل في بيانها الرسمي بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إن “الشركة تسعى لتقييم أداء سرعة نقل البيانات من محطة البث إلى جهاز الاستقبال عبر المسار المباشر أو المسارات المتعددة”.

وتهدف تقنية أبل الجديدة إلى نقل البيانات بترددات تتراوح بين 29 إلى 39 غيغاهيرتز، وبالتالي زيادة عرض النطاق الترددي العريض. وتختبر أبل حالياً هذه التقنية في موقعين، أحدهما في مدينة ميلبيتاس بمقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، والآخر في مدينة مارياني التي كانت المقر الأول لشركة أبل في كاليفورنيا.

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