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ألمانيا : القبض على ” إسلامي ألماني متطرف ” مشتبه بصلته بالإرهاب

‏4 ساعات مضت آخر أخبار ألمانيا, أهم أخبار ألمانيا, أهم الأخبار, حوادث اضف تعليق

ألقت قوات خاصة من الشرطة الألمانية القبض على إسلامي متطرف مشتبه في صلته بالإرهاب في مدينة إيسن بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة يوم الجمعة إن السلطات تشتبه في أن الألماني، الذي اعتنق الإسلام والبالغ من العمر 32 عاماً، كان يخطط لشن هجوم إرهابي.

ولم تدل المتحدثة بمزيد من التفاصيل.

ويأمل المحققون عقب القبض على المتهم مساء أمس الخميس في معرفة المزيد من المعلومات خلال عرضه على القاضي المختص. وبحسب البيانات، لا توجد أدلة حتى الآن على خطر هجومي محدد. (DPA)

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