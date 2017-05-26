أنطوان غريزمان يغلق الباب أمام مانشستر يونايتد

قال الفرنسي مهاجم #أتلتيكو_مدريد الإسباني، #أنطوان_غريزمان، الذي اختارته جماهير الفريق أفضل لاعب خلال الموسم المنقضي، خلال مقابلة نشرها موقع النادي الإلكتروني، إنه يتمنى تحقيق الألقاب مع الفريق، وتقديم كل ما لديه من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأكد المهاجم الدولي الفرنسي: “أنا سعيد للغاية بدعم الجميع، والجماهير والأصدقاء.. كان عاماً جيداً وأتمنى أن أتحسن في كل عام وتحقيق الألقاب مع هذا الفريق وتقديم أفضل ما لدي من أجله”.

كما أعرب هداف الفريق خلال الموسم الحالي بعدما سجل 26 هدفاً في جميع المسابقات عن سعادته بتحقيق المركز الثالث في الليغا.

وقال في هذا الصدد: “أعتقد أننا كنا نطمح للمزيد ولكننا لم نتمكن من ذلك.. حققنا الهدف وفي العام المقبل سنضع أهدافاً وتحديات جديدة أمامنا”، مؤكداً بذلك على بقائه في صفوف الأتلتي الموسم المقبل، ليضع حداً للشائعات التي ربطته بنادي مانشستر يونايتد.

وأشار غريزمان إلى أنه يفكر حالياً في المنتخب، وبعد ذلك سيذهب لقضاء عطلة الصيف من أجل الاستمتاع بأشعة الشمس والعائلة والأصدقاء، ومن ثم العودة برغبة أكبر من أي وقت مضى.

كما عاد غريزمان بالذاكرة لآخر مباراة على ملعب “فيسنتي كالديرون”، قبل الانتقال للملعب الجديد خلال الموسم المقبل “واندا ميتروبوليتانو”، والتي فاز فيها الفريق على أتلتيك بلباو (3-1).

وأوضح اللاعب الفرنسي: “عائلتي كانت في الملعب وكانوا سعداء للغاية.. الفرحة والمشاعر والحزن، ولكن خوض آخر مباراة لنا في الموسم على ملعب فيسنتي كالديرون كان أمراً رائعاً”.

وانضم غريزمان إلى صفوف الأتلتي قادماً من ريال سوسييداد الإسباني في صيف 2014، ومنذ هذا التاريخ وهو يقدم مستويات قوية مع الفريق المدريدي، إذ خاض خلال تلك الفترة 160 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 83 هدفاً، وأحرز مع الفريق لقب كأس السوبر الإسباني في 2014. ( EFE )

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