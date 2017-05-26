اتهامات الفساد و الاستيلاء على المال العام تلاحق المخرجة المصرية إيناس الدغيدي

وجه اتهام للمخرجة المصرية #إيناس_الدغيدي بالاستيلاء على أراضي الدولة، وذلك بعدما قامت محافظة مرسى مطروح بإصدار قرار باسترداد قطعة أرض منها ، كانت تنوي إقامة مشروع استثماري عليها.

المخرجة المصرية خرجت عن صمتها لتكشف حقيقة ما حدث، حيث قالت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” مع الإعلامي عمرو أديب ” البعض يعتقد بأن الفنانين إيديهم طايله وإجراءاتهم تنتهي بسهولة، ولكن هذا غير حقيقي على العكس تماما فنحن نتعرض لكثير من المشكلات لمجرد ذكر أسمائنا فقط”.

وأضافت بحسب ما اوردت صحيفة القدس العربي : “مشروعي مشروع صغير على مساحة فدان ونصف، وهو مشروع سياحي خدمي وليس مشروع للبيع والشراء، فهو يحتوي على مطاعم وسينما ومول تجاري وفندق، ونحن انتهينا من 40% من المشرع، وينقصنا إنشاء الفندق فقط، وعندما ذهبنا للحصول على قرض من البنك تمت الموافقة عليه، وكنا ننتظر استلام مبلغ القرض لبناء الفندق ولكن فوجئت بصدور قرار تعويم الجنية وقتها وأصبحت تكلفة البناء والفوائد وصلت للضعف، فتعثر المشروع″.

وتابعت “المحافظة أصدرت قرار منذ شهر ونصف بسحب الأرض بكل ما فيها من مشروعات، مع العلم أن بها محلات ومطاعم مفتوحة وتعمل منذ 4 سنوات ولديها تراخيص، ونحن نجري محاولات مع هيئة الاستثمار حتى يتبين لهم جديتنا في المشروع، وليس كما روج بأنني قمت بالاستيلاء عليها”.

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