استبعاد واين روني عن تشكيلة انكلترا

استبعد مدرب #منتخب_انكلترا غاريث ساوثغايت، مهاجم مانشتسر يونايتد #واين_روني عن منتخب “الاسود الثلاثة” في مباراتيه الشهر المقبل، امام اسكتلندا في التصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018، والودية امام فرنسا في باريس.

وكان روني (31 عاما) خسر مركزه اساسيا مع ناديه مانشستر يونايتد، واستبعده تاليا مدرب المنتخب الانكليزي عن تشكيلة انكلترا التي اعلنها في آذار/مارس الماضي عندما كان مصابا، بيد انه استعاد لياقته الان.

وشارك روني في الدقيقة الاخيرة من مباراة فريقه واياكس امستردام الهولندي في نهائي الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” التي احرزها مانشستر (2-صفر) الاربعاء في ستوكهولم بالسويد، وهو كان يأمل بإنهاء مسيرته الدولية حاملا لشارة القيادة مع منتخب انكلترا في نهائيات كأس العالم في روسيا السنة المقبلة.

وكان روني سجل 53 اصابة (رقم قياسي) مع المنتخب الانكليزي في 119 مباراة خاضها معه.

وقد اسقطه المدرب ساوثغايت من التشكيلة التي اعلنها عبر صفحة الاتحاد الانكليزي لكرة القدم، اذ اختار في مركز الهجوم كل من هاري كاين وجايمي فاردي وماركوس راشفورد وجيرماين ديفو.

وتلتقي انكلترا مع اسكتلندا على ملعب هامبدن بارك في العاصمة غلاسكو في 10 حزيران/يونيو المقبل، قبل ان تحل ضيفة بعد ثلاثة ايام على فرنسا في ملعب ستاد دو فرانس بضاحية سان دوني الباريسية.

وفي ما يلي تشكيلة انكلترا:

– للمرمى: جاك باتلند (ستوك سيتي) وفرايزر فورستر (ساوثمبتون) وجو هارت (تورينو الايطالي) وطوم هيتون (بيرنلي)

– للدفاع: راين برتراند (ساوثمبتون) وغاري كايهيل (تشلسي) وناثانيال كلاين (ليفربول) وآرون كريسويل (وست هام يونايتد) وفيل جونز وكريس سمولينغ (مانشستر يونايتد) وبن غيبسون (ميدلزبره) وجون ستونز (مانشستر سيتي) وكيران تريبييه وكايل ووكر (توتنهام)

– للوسط: ديلي آلي واريك داير (توتنهام) وآدم لالانا (ليفربول) وجيسي لينغارد (مانشستر يونايتد) وجايك ليفرمور (وست بورميتش البيون) واليكس اوكسلايد-تشامبرلين (ارسنال) ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)

– للهجوم: جيرماين ديفو (سندرلاند) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وجايمي فاردي (ليستر سيتي) وهاري كاين (توتنهام هوتسبر). ( AFP )

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