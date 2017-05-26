السعودية : القبض على عضو شبكة احتيال استولت على 15 مليون ريال

تمكنت الأجهزة الأمنية في #المملكة_العربية_السعودية من القبض على أحد أعضاء الشركة الوهمية، التي تديرها سعودية وزوجها اليمني، واستولت على مبلغ 15 مليون ريال عن طريق الاحتيال على 30 شخصا في #جدة.

وأعلنت مصادر، أن المقبوض عليه مقيم (لبناني الجنسية) وقد تم التحفظ عليه في السجن، موضحة أن البحث ما زال جاريا عن بقية أعضاء الشركة، وهم (سعودية وزوجها اليمني، و3 يمنيين آخرين وأردني). وفقا لصحيفة “عين اليوم”.

وأوهمت الشركة ضحاياها بأنهم سيحصلون على أرباح شهرية تصل إلى 325 ألف ريال للمستثمر و25 ألف ريال للوسيط، وفقا لشبكة “عين اليوم” ، وذكرت مصادر، أن الشركة أوهمت الضحايا أيضًا بعقود استثمارية غير صحيحة، مدعية أن رأس مالها يتجاوز 70 مليون ريال، كما عرضت على الضحايا عقدًا استثماريًا مزيفًا باسم شخصية معروفة.

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